Британцы тем временем все реже включают батареи

Лондон причастен к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе - об этом заявили сегодня в нашем МИД. По данным ведомства, Великобритания готовила экипажи тральщиков для Украины, а также снабдила Киев беспилотными подводными аппаратами. Доказательства участия британских военных в организации диверсий уже передали послу Соединенного Королевства в Москве. Но Запад закрывает глаза на факты, которые предоставляет наша страна. Так, в Совбезе ООН отклонили российскую резолюцию по американским биолабораториям на Украине.

Первые семь судов, груженые зерном, покинули черноморские порты. О том, что движение кораблей в акватории возобновилось, свидетельствуют и спутниковые карты, на которых указано нахождение кораблей в реальном времени. Россия, как и обещала, продолжила обеспечивать безопасность гуманитарных морских коридоров. Тогда как западные страны свою часть сделки по снятию ограничений с российского экспорта игнорируют.

"Надеюсь, что те страны, которые сохраняют препоны на пути нашего экспорта удобрений и зерна, также осознают свою ответственность как поддержавших сделку, предложенную генеральным секретарем, которая состояла из двух частей - украинской и российской. Тем более что, если говорить об объемах удобрений и зерна, о которых идет речь, то с российской стороны эти объемы несопоставимо выше, чем украинские товары", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Киев отрицает свою причастность к террористической атаке на корабли Черноморского флота - именно она стала причиной приостановки поставок зерна. Глава украинского МИД и вовсе заявил, что за нападением стоят "люди доброй воли". Хотя в российском Минобороны уверены: люди эти имеют вполне конкретное британское гражданство. Именно специалисты Соединенного Королевства планировали и руководили атакой.

"В августе-сентябре этого года британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определённое количество БПА", - сообщили в российском МИД.

В связи с новыми фактами сегодня на Смоленскую площадь вызвали посла Великобритании. У входа Дебору Броннерт встретили лозунгами "Британия - страна-террорист". Пробыв в здании не более получаса, посол Великобритании покинула МИД, не дав комментариев. Что, впрочем, не удивительно. Коллективный Запад привычно закрывает глаза на все обвинения в свой адрес или в адрес Украины.

Вот и на этот раз Совбез ООН отклонил резолюцию России о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине. США, Великобритания и Франция проголосовали против. Поддержали документ только наша страна и Китай.

"Мы считаем, что любые доказательства, связанные с несоблюдением конвенции о запрещении разработки биологического и токсинного оружия, должны получить международную огласку. Все представленные Россией факты о существовании биолабораторий на Украине должны быть тщательно расследованы. Это разумно, законно, и этому не следует препятствовать", - отметил Гэн Шуан, заместитель постоянного представителя Китая.

Но вместо того чтобы пресечь преступную деятельность киевского режима, страны НАТО лишь провоцируют дальнейшую эскалацию насилия. С февраля этого года только США поставили ВСУ почти две сотни гаубиц и 38 реактивных систем залпового огня.

Погасить назревающий конфликт - уверен республиканец Пол Госар - можно было еще в 2014-м. Однако тогда родственники и друзья Джо Байдена были слишком увлечены налаживанием деловых контактов с Украиной.

"Что необычно в ситуации с Украиной, так это ярко выраженное участие третьих сторон, включая США и Великобританию, в разжигании войны. Семья Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира", - сказал Госар.

Скрывать собственную заинтересованность в газовом вопросе у Вашингтона получается еще хуже. Именно Соединенные Штаты, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев, были главными выгодополучателями терактов на "Северном потоке". Компания Nord Stream опубликовала результаты осмотра поврежденного трубопровода. Воронки глубиной 3-5 метров, фрагмент трубы полностью разрушен, радиус разлета обломков - не менее 250 метров.

В экономическом же плане - гораздо дальше: последствия энергокризиса ощутили на себя большинство европейских домохозяйств. Чтобы сэкономить на отоплении и продуктах, британцы начали реже включать батареи и распродавать вещи. И это при том, что настоящие холода на европейский континент еще не пришли.

Видимо, в надежде продержаться на своем посту хотя бы до конца зимы новый премьер Риши Сунак провел у своей резиденции на Даунинг-стрит индуистский обряд освящения. Впрочем, как выяснилось, ничто западное сыну индийских мигрантов не чуждо: Сунак сегодня отправился в лондонское метро продавать бургеры. Вырученные деньги отправятся в поддержку ветеранов вооруженных сил страны.

Все лучше, чем кормить своих избирателей невнятными обещаниями, как это продолжает делать американский президент. Выступая в Белом доме, Джо Байден решил преподать журналистам урок физики. Который, судя по всему, сам плохо усвоил.

"Гроза с молнией отключает все электричество в доме и, угадайте что? Вы можете подключить свою машину к дому и заставить ее загореться. Вы думаете, я шучу?", - сказал Байден.

Примерно таким же набором бессмысленных фраз оказалось выступление Байдена на предвыборном митинге в Вашингтоне. И чем меньше времени остается - голосование в Конгресс назначено на 8 ноября - тем меньше шансов у избирателей понять причудливую логику лидера демократов. Если, конечно, она вообще присутствует.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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