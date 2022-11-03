В Кемерове открыли монумент Воину-освободителю

Мемориал - точная копия скульптуры в Берлине

В Кемерове сегодня чествовали героев: там торжественно открыли монумент Воину-освободителю, передает "ТВ Центр".

Двенадцатиметровый памятник весом в 28 тонн установили на высоком кургане рядом с Президентским кадетским училищем.

Мемориал - точная копия скульптуры в Трептов-парке в Берлине. Считается, что прообразом для него стал уроженец Кузбасса Николай Масалов. Во время ожесточённых боев за столицу Германии он вывел из-под перекрестного огня немецкую девочку.

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