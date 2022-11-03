Путин наградил экс-президента Туркменистана

Российский лидер отметил положительную динамику отношений двух стран

Президент России Владимир Путин в четверг, 3 ноября, принял в Кремле бывшего президента и председателя Народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Российский лидер вручил Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, отметив, что он огромный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений.

Путин подчеркнул, что при непосредственном и прямом участии Бердымухамедова отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

В сентябре, поздравляя президента Туркменистана с днем рождения, Владимир Путин отметил заинтересованность в продолжении совместной работы на благо наших дружественных народов. Главы двух государств подтвердили взаимный настрой на укрепление стратегического партнерства.

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