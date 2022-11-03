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Из плена вернулись 107 российских военных

16:56
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Россиянам угрожала смертельная опасность

В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 107 российских военнослужащих. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.
Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Украиной

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в плену российским военным грозила смертельная опасность.

Все освобожденные из плена будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Военнослужащие получают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, цитирует сообщение Министерства обороны ТАСС.

Ранее сообщалось, что Комиссия Совета по правам человека ООН задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил. Это является военными преступлениями, поскольку военнослужащие получили статус военнопленных и на них распространялись нормы международного гуманитарного права.

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