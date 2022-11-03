Начат прием заявок на соискание общественной премии "Ключевое слово"

Конкурс проводится по семи номинациям

Начался прием заявок на соискание VI Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия "Ключевое слово", сообщили организаторы.

Премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия страны. Организаторами выступают ФАДН и ФГБУ "Дом народов России".

Проводится конкурс проводится по семи номинациям: "Лучший мультимедийный проект", "Лучший издательский проект", "Лучший научный проект", "Лучшая социальная инициатива", "За сохранение языков коренных малочисленных народов", "За особые заслуги" и специальная номинация "Социально ответственный бизнес".

Прием заявок будет проходить с 31 октября по 21 ноября по адресу slovo@fadn.gov.ru. В экспертный совет входят известные ученые и общественные деятели.

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