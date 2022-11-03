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Начат прием заявок на соискание общественной премии "Ключевое слово"

17:17
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Конкурс проводится по семи номинациям

Начался прием заявок на соискание VI Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия "Ключевое слово", сообщили организаторы.

Премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия страны. Организаторами выступают ФАДН и ФГБУ "Дом народов России".

Проводится конкурс проводится по семи номинациям: "Лучший мультимедийный проект", "Лучший издательский проект", "Лучший научный проект", "Лучшая социальная инициатива", "За сохранение языков коренных малочисленных народов", "За особые заслуги" и специальная номинация "Социально ответственный бизнес".

Прием заявок будет проходить с 31 октября по 21 ноября по адресу slovo@fadn.gov.ru. В экспертный совет входят известные ученые и общественные деятели.

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