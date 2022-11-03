Первый тур олимпиады "Ближе к Дальнему" стартует в декабре

Второй тур завершится в феврале

С 1 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года пройдут первый и второй туры VI всероссийской метапредметной олимпиады "Ближе к Дальнему", сообщили организаторы.

Цели мероприятия - повышение уровня знаний участников, расширение их кругозора, улучшение имиджа Дальневосточного федерального округа.

Проводится олимпиада федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" совместно с акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики".

Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 6-11 классов, а также студенты 1-2 курсов. Заявку можно подать здесь.

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