ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первый тур олимпиады "Ближе к Дальнему" стартует в декабре

17:04
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Второй тур завершится в феврале

С 1 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года пройдут первый и второй туры VI всероссийской метапредметной олимпиады "Ближе к Дальнему", сообщили организаторы.

Цели мероприятия - повышение уровня знаний участников, расширение их кругозора, улучшение имиджа Дальневосточного федерального округа.

Проводится олимпиада федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" совместно с акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики".

Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 6-11 классов, а также студенты 1-2 курсов. Заявку можно подать здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Участники олимпиады "Ближе к Дальнему"
Участники олимпиады "Ближе к Дальнему"
Участники олимпиады "Ближе к Дальнему"
Участники олимпиады "Ближе к Дальнему"
Участники олимпиады "Ближе к Дальнему"
Участники олимпиады "Ближе к Дальнему"
Участники олимпиады "Ближе к Дальнему"
Участники олимпиады "Ближе к Дальнему"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.