Первый тур олимпиады "Ближе к Дальнему" стартует в декабре

Второй тур завершится в феврале
С 1 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года пройдут первый и второй туры VI всероссийской метапредметной олимпиады "Ближе к Дальнему", сообщили организаторы.
Цели мероприятия - повышение уровня знаний участников, расширение их кругозора, улучшение имиджа Дальневосточного федерального округа.
Проводится олимпиада федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" совместно с акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики".
Принять участие в олимпиаде могут учащиеся 6-11 классов, а также студенты 1-2 курсов. Заявку можно подать здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"