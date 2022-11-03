В Москве в 2023 году продолжится строительство и капремонт поликлиник

Работы будут проводить в интенсивном темпе

В следующем году московские власти будут реализовывать все запланированные программы в сфере здравоохранения.

В столице в скором времени откроют шесть больших скоропомощных стационарных комплексов, которые будут оборудованы по высокому стандарту. Кроме того, в Москве будут строить новые поликлиники и капитально ремонтировать старые.

Работы в 2023 году будут проводить в интенсивном темпе, новые здания поликлиник выполнят в едином дизайне, оснастят их новым медоборудованием, уточнил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

Кроме того, продолжится строительство нескольких больших больниц. В настоящее время работы проводят в многопрофильном медцентре "Коммунарка", горбольнице №31, а также в детской клинической больнице Святого Владимира.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил процесс реконструкции городских поликлиник. С начала программы в городе уже отремонтированы 66 объектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"