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В Москве в 2023 году продолжится строительство и капремонт поликлиник

17:05
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Работы будут проводить в интенсивном темпе

В следующем году московские власти будут реализовывать все запланированные программы в сфере здравоохранения.

В столице в скором времени откроют шесть больших скоропомощных стационарных комплексов, которые будут оборудованы по высокому стандарту. Кроме того, в Москве будут строить новые поликлиники и капитально ремонтировать старые.

Работы в 2023 году будут проводить в интенсивном темпе, новые здания поликлиник выполнят в едином дизайне, оснастят их новым медоборудованием, уточнил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

Кроме того, продолжится строительство нескольких больших больниц. В настоящее время работы проводят в многопрофильном медцентре "Коммунарка", горбольнице №31, а также в детской клинической больнице Святого Владимира.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил процесс реконструкции городских поликлиник. С начала программы в городе уже отремонтированы 66 объектов.

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Ремонт в поликлинике
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