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С Украины вывезли 10 млн тонн зерна

17:19
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Об этом рассказали в ООН

"Черноморская зерновая инициатива" достигла новой вехи — за время ее реализации с Украины было вывезено 10 млн тонн зерна. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Москва назвала условие продления зерновой сделки

Глава всемирной организации, выступающей одной из сторон соглашения, отметил, что для достижения рубежа в 10 млн тонн потребовалось всего три месяца.

При этом генсек ООН вновь повторил призыв сосредоточить усилия на двух направлениях зерновой сделки, в том числе чтобы устранить остающиеся препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Гутерриш также подчеркнул, что миру нужна безопасная навигация для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений через Черное море, сообщает РИА Новости.

Ранее Антониу Гутерриш уже заявлял, что привержен снятию остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений и находится в контакте со всеми сторонами в целях продления зерновой сделки.

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