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Финляндия пообещала не размещать ядерное оружие НАТО

17:38
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Страна находится в процессе вступления в Североатлантический альянс

Финляндия не нацелена на размещение в стране ядерного оружия. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказал министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.
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Как отметил политик, Хельсинки не ставит перед собой цель получить ядерное оружие, поскольку "цель НАТО — мир без ядерного оружия, и она должна быть достигнута через переговорный процесс, в котором участвуют все".

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен также указал на отсутствие у Хельсинки стремлений размещать у себя ядерное оружие. По его словам, "реальность такова, что ядерное оружие не будет навязано Финляндии или Швеции" при вступлении в НАТО.

При этом финское законодательство запрещает "ввоз ядерных взрывчатых веществ, а также их производство, хранение и детонацию", сообщает ТАСС.

Ранее финские политики допускали высказывания, которые можно трактовать как согласие разместить на территории Финляндии ядерное оружие НАТО. В частности, в ответ на вопрос о допустимости размещения ядерного оружия в стране финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Хельсинки не ставит предварительных условий для членства в НАТО.

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