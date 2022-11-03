ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МАГАТЭ объявило об отсутствии признаков создания "грязной бомбы" на Украине

18:29
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Эксперты агентства проводили проверку

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверили три объекта на Украине после заявлений Москвы о разработке Киевом "грязной бомбы" и не нашли признаков незаявленной ядерной деятельности. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в четверг, 3 ноября.
Россия подняла в ООН вопрос о "грязной бомбе"

В МАГАТЭ отметили, что "техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов" в трех проверенных объектах.

О результатах отбора проб окружающей среды специалисты МАГАТЭ сообщат как можно скорее, отмечается на официальном сайте агентства.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение направить своих специалистов на Украину в связи с заявлениями российской стороны о том, что Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с ядерным боеприпасом.

После этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что специалисты агентства "намерены проделать определенную работу, чтобы определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Специалисты в в костюмах РХБ защиты
Специалисты в в костюмах РХБ защиты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.