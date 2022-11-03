МАГАТЭ объявило об отсутствии признаков создания "грязной бомбы" на Украине

Эксперты агентства проводили проверку

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверили три объекта на Украине после заявлений Москвы о разработке Киевом "грязной бомбы" и не нашли признаков незаявленной ядерной деятельности. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в четверг, 3 ноября.

В МАГАТЭ отметили, что "техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов" в трех проверенных объектах.

О результатах отбора проб окружающей среды специалисты МАГАТЭ сообщат как можно скорее, отмечается на официальном сайте агентства.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение направить своих специалистов на Украину в связи с заявлениями российской стороны о том, что Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с ядерным боеприпасом.

После этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что специалисты агентства "намерены проделать определенную работу, чтобы определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке".

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