Die Welt: Берлин опроверг заявление Эрдогана о позиции Шольца по России

Президент Турции утверждал, что канцлер ФРГ вновь готов к переговорам

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию относительно России в ситуации вокруг Украины, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказал неназванный источник в правительстве Германии.

Как пишет Die Welt со ссылкой на правительственный источник, Шольц "повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить" боевые действия на Украине.

Также канцлер ФРГ, по словам источника, по-прежнему выступает за полный вывод российских войск с территории Украины и возобновление российско-украинских мирных переговоров.

Официальные комментарии правительства Германии по этому поводу пока не поступали.

2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что глава германского правительства Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении России и теперь выступает за поиск общего языка с российским лидером Владимиром Путиным. Хотя всего месяц назад Шольц "занимал совершенно иную позицию" в отношении России, теперь считает, что с российским лидером необходимо вести диалог, утверждал Эрдоган.

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