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Медведев подтвердил готовность России бесплатно снабжать Африку продовольствием

18:39
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Политик встретился с вице-президентом ЮАР

Россия в случае непредвиденных обстоятельств готова предоставить африканским партнерам часть имеющейся у нее сельхозпродукции безвозмездно. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Путин обсудил с президентом Индонезии продовольственную безопасность

Российский политик встретился с вице-президентом ЮАР Дэвидом Мабузой. Стороны обсуждают вопросы продовольственной безопасности в контексте украинского конфликта.

Дмитрий Медведев подробно разъяснил предпринимаемые Москвой шаги в этой сфере. Он выразил признательность руководству ЮАР за взвешенную позицию по ситуации вокруг украинского кризиса.

При этом вице-президент ЮАР высказал полное понимание причин возникновения конфликта на Украине, а также заявил, что Москва "имеет полное право на защиту своего суверенитета", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва в любом случае безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Это, по словам российского лидера, будет происходит независимо от того, продолжит ли Москва участие в соглашении.

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