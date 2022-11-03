Голикова оценила ситуацию с безработицей в России

Власти следят за происходящим на рынке труда

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации с безработицей в России.

"Ситуация на рынке труда находится на постоянном контроле. Уровень зарегистрированной безработицы не меняется и по-прежнему составляет 0,8%. В центрах занятости зарегистрировано 571,8 тыс. безработных граждан - на 7,5 тыс. меньше, чем неделей ранее", - цитирует заместителя председателя правительства ТАСС.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что официально признаны безработными в Москве чуть меньше 32 тысяч человек. С начала года их число в городе снизилось на 12,7%.

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