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Голикова оценила ситуацию с безработицей в России

18:53
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Власти следят за происходящим на рынке труда

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации с безработицей в России.

"Ситуация на рынке труда находится на постоянном контроле. Уровень зарегистрированной безработицы не меняется и по-прежнему составляет 0,8%. В центрах занятости зарегистрировано 571,8 тыс. безработных граждан - на 7,5 тыс. меньше, чем неделей ранее", - цитирует заместителя председателя правительства ТАСС.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что официально признаны безработными в Москве чуть меньше 32 тысяч человек. С начала года их число в городе снизилось на 12,7%.

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
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