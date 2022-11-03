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Назван временный куратор туризма в России

19:01
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Министерству экономического развития переданы функции упраздненного Ростуризма

Регулировать вопросы туризма в России до назначения профильного куратора будет действующий заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказал член правительственной комиссии по развитию туристической отрасли Алексей Кожевников.
Мишустин утвердил передачу функций Ростуризма Минэкономразвития

По словам Кожевникова, переходный период продолжается, формирование профильных департаментов в структуре Минэкономразвития займет еще минимум полтора месяца.

Замглавы Минэкономразвития будет пока заниматься туротраслью в соответствии с временной схемой замещения обязанностей. Ему предстоит провести оперативный аудит передаваемых дел и документов со стороны Ростуризма.

Кроме того, временный куратор должен встретиться с экспертами туротрасли, "чтобы понять, что нужно реализовать уже в этом году, а что может и подождать", цитирует Кожевникова РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ, которым упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в целях "совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности, повышения эффективности развития туристической индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".

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