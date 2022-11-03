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Зеленский не поедет на саммит G20 в случае участия Путина

19:20
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Российский президент пока не подтверждал участие в саммите

Делегация Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским откажется от участия в саммите "Большой двадцатки" (G20), если на нем будет присутствовать российский президент Владимир Путин. Такое заявление в четверг, 3 ноября, сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
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Как заявил президент Украины, такова его личная позиция и позиция всего государства относительно возможности участия в саммите G20, если на него приедет Владимир Путин, сообщает РБК.

Официально российская сторона не подтверждала участие Владимира Путина в саммите G20.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле пока не решили, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20. Песков не стал прямо отвечать на вопрос, может ли делегацию России возглавить премьер-министр Михаил Мишустин, если на саммит не поедет Владимир Путин.

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