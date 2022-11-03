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Путин отметил важность поддержания инвестиций

19:30
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Особенно это актуально в нынешних условиях

В ходе совещания с членами правительства в четверг президент России Владимир Путин подчеркнул особую актуальность поддержания инвестиций.

"Поддержание необходимого уровня инвестиций - это одна из основных задач в любое время, а сегодня это особенно актуально. Все мы понимаем, здесь не нужно вдаваться в какие-то детали", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Ранее российский лидер не раз отмечал, что целью санкционной политики Запада является удушение российской экономики, однако этим планам не суждено осуществиться.

Несколькими днями ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что активы российских компаний продолжают представлять интерес для зарубежных капиталов, несмотря на внешние санкции. Россия открыта к сотрудничеству и возможности для взаимовыгодной работы есть, добавил глава кабмина.

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