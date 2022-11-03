Хуснуллин доложил Путину о ходе восстановления Крымского моста

Мост пострадал в результате теракта украинских спецслужб

Президент России Владимир Путин в четверг, 3 ноября, в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства, в ходе которого замглавы кабмина Марат Хуснуллин доложил главе государства о работах по восстановлению Крымского моста.

Вице-премьер рассказал, что уже завершены работы по усилению пролетов и ремонту опор стороны моста, которая не пострадала в результате теракта украинских спецслужб. Движение легкового автотранспорта в двух направлениях по этой части Крымского моста идет в штатном режиме с досмотрами.

Также завершен демонтаж разрушенной части моста. Восстановление инфраструктуры планируется закончить до 1 июля 2023 года, при этом движение по одной полосе могут открыть 5 декабря, по другой — 20 декабря.

Грузовой транспорт переправляют через Керченский пролив паромами. По территориям новых российских регионов запущен альтернативный автомаршрут.

По железнодорожной части Крымского моста движение идет по первому пути в реверсивном режиме, цитирует Хуснуллина пресс-служба Кремля.

Во время теракта 8 октября сильно пострадала автомобильная часть Крымского моста – в воду обрушились два пролета. Также повреждения получил один из двух железнодорожных путей. На мосту взорвался грузовой автомобиль. По данным следствия, теракт подготовили и осуществили спецслужбы Украины.

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