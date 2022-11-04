За сутки в России госпитализировано 1233 больных коронавирусом

Заразились ковидом 6149 человек

За сутки в России госпитализировано 1 233 больных коронавирусом, всего зафиксировано 6 149 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 453 667 человек с COVID-19, умерло 390 459 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 112 человек, зарегистрировано 757 новых больных, всего в столице 3 233 918 инфицированных, скончались 46 665 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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