В России запустили "Булаву" с новой атомной подлодки

Испытания прошли успешно

Новая российская стратегическая атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов" выполнила стрельбу ракетой "Булава". Об этом в четверг, 3 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что испытательный пуск "Булавы" проводился из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка. Субмарина при этом находилась в подводном положении.

Полет баллистической ракеты "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" (проект 941 УМ "Акула", по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России. Название "Дмитрий Донской" уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса "Борей-А" (проект 955А), которая была заложена в 2021 году на "Севмаше".

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