В России госпитализированы с коронавирусом ещё 582 человека

Число заразившихся сокращается

За сутки в России госпитализировано 582 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 617 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 459 284 человека с COVID-19, умерло 390 526 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 97 человек, зарегистрировано 623 новых больных, всего в столице 3 234 541 инфицированный, скончались 46 676 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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