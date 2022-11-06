Заболели ковидом 4566 человек

За сутки в России госпитализировано 457 больных коронавирусом, всего зафиксировано 4 566 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 463 850 человек с COVID-19, умерло 390 588 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 106 человек, зарегистрировано 402 новых больных, всего в столице 3 234 943 инфицированных, скончались 46 689 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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