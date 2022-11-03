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МИД России обвинил Белый дом в срыве диалога по информационной безопасности

20:20
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Москва, в отличие от Вашингтона, всегда отвечала на поступающие запросы

Администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за срыв диалога с Россией по международной информационной безопасности. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил и. о. директора Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России Артур Люкманов.
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Дипломат напомнил, что в марте США в одностороннем порядке свернули работу экспертной межведомственной группы "Кремль — Белый дом", действовавшей под эгидой советов безопасности двух стран и во исполнение договоренностей женевского саммита 2021 года.

Москва рассматривала этот формат как один из "кирпичиков" в диалоге по стратегической стабильности, который предполагал возможности для деполитизированного разговора и нейтрализации растущих угроз со стороны преступности в информационной сфере, подчеркнул Люкманов.

При этом российская сторона всегда, в отличие от американских ведомств, регулярно отвечала на поступавшие запросы, поэтому вина за срыв диалога лежит именно на США, заявил представитель МИД России в интервью Newsweek.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединённые Штаты намерены и дальше поддерживать контакты с Россией по вопросам, которые представляют интерес для американской стороны. В частности, американский госсекретарь напомнил об обсуждении с российским коллегой Сергеем Лавровым "специфических вопросов, представляющих интерес для нашей безопасности".

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