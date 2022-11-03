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Собянин вручил москвичам государственные и городские награды

21:17
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Церемония награждения прошла в Белом зале мэрии

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы, передает "ТВ Центр".

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Церемония награждения прошла в Белом зале мэрии. Медикам, педагогам, строителям, спортсменам, деятелям искусства, которые помогают развиваться стране и мегаполису, мэр вручил медали ордена "За заслуги перед отечеством", благодарности и почетные грамоты президента России.

Нескольким москвичам были присвоены почетные звания.

"То что Москва продолжает работать, активно развивается экономика, процветает город, конечно, во многом - это ваша личная заслуга - тех, кто сегодня находится в зале. Я хотел поздравить вас с праздниками, поздравить с заслуженными наградами. Пожелать вам здоровья, успехов, всего самого, самого доброго. Спасибо друзья", - сказал градоначальник.

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