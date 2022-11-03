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Лапид признал поражение на выборах в израильский парламент

22:11
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Явка избирателей превысила 70%

Премьер-министр Израиля Яир Лапид признал поражение на выборах в парламент и заявил, что готов передать власть Биньямину Нетаньяху. Сегодня вечером ЦИК страны завершил подсчет голосов, передает "ТВ Центр".

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После обработки 100% бюллетеней на первом месте - оппозиционный блок правых партий во главе с бывшим премьером-министром. В общей сложности объединение получает в Кнессете более половины мест.

Успеху Нетаньяху, которые уже дважды занимал высокий пост, не помешали даже многолетние судебные процессы. Его обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении властью.

Досрочные выборы в Кнессет прошли во вторник и стали уже пятыми за последние три года. Явка избирателей превысила 70%. У победителя будет 28 дней на формирование нового правительства.

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