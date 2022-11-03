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Биеннале современного искусства в Москве отменили

20:43
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Такое решение принял Минкульт

Министерство культуры России приняло решение отменить 9-ю Московскую международную биеннале современного искусства. Как отметили в пресс-службе ведомства в четверг, 3 ноября, это связано с несоответствием уровня целого ряда экспонатов статусу выбранной для проведения площадки.

Мероприятия 9-й Московской международной биеннале современного искусства должны были начаться 7 ноября в Третьяковской галерее.

В Минкульте отметили, что Третьяковская галерея — сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частный или корпоративной площадке, должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки.

Однако из-за "абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения" было принято решение отменить мероприятие.

Кроме того, руководство фонда "Биеннале современного искусства" не выполнило договорные обязательства, в том числе нарушены сроки монтажа выставки и не предоставлены необходимые документы, цитирует заявление Минкульта "Интерфакс".

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Биеннале современного искусства
Биеннале современного искусства
Биеннале современного искусства
Биеннале современного искусства
Биеннале современного искусства
Биеннале современного искусства
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