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США предложили России альтернативы по обмену заключенными

20:58
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Вашингтон называет этот вопрос своим приоритетом

Американские власти предлагают России альтернативные варианты для продвижения переговоров по обмену заключенными. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Как рассказали в Белом доме, американские дипломаты посетили осужденную в России гражданку США Бриттни Грайнер. Возвращение на родину Грайнер и других американцев остается приоритетной задачей для властей Соединённых Штатов, заверили в Вашингтоне.

При этом Жан-Пьер заявила об отсутствии "добросовестных переговоров с Россией" по вопросу обмена заключенными в последние несколько недель. Детали относительно предлагаемых Москве альтернатив она не раскрыла, сообщает РИА Новости.

Ранее американские власти выразили намерение продолжить работу по обмену заключенными с Россией, заявив, что приоритетом для администрации США остается возвращение на родину американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, осужденных в России за шпионаж и контрабанду наркотиков соответственно.

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Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер
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