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Названы сроки окончательного закрытия сети H&M в России

20:46
  • четверг
  • 03 ноября 2022

30 из 172 торговых точек уже недоступны

Шведский ритейлер одежды H&M закрыл уже половину своих магазинов в России, пишет ТАСС со ссылкой на "Директ".

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Уточняется, что полностью свернуть сеть планируют к концу года.

H&M сообщила о начале прекращения своего присутствия в России в середине июля. В компании сослались на "текущие вызовы", которые не позволяют продолжать вести бизнес. В настоящее время ритейлер распродает остатки товара.

"Как мы сообщали ранее, мы хотим обеспечить прекращение нашей работы в стране ответственным способом", - говорится в заявлении фирмы.

Уже полностью закрыты 30 из 172 торговых точек в России.

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