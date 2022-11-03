Инвестиции, отопление, Крымский мост: главное из совещания Путина с кабмином

Необходимо снизить риски в условиях мировой неопределенности

Движение автотранспорта по поврежденной части Крымского моста полностью восстановят к 20 декабря. Об этом на совещании Владимира Путина с членами правительства доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Для монтажа пролетов к мосту доставили более 1200 тонн металлоконструкций. Работы уже начались и идут круглосуточно, несмотря шторм, который не прекращался почти неделю.

На заседании кабмина говорили также о начале отопительного сезона, в том числе - готовности энергосетей в четырех новых регионах России. А еще - о снижении рисков инвестиций в условиях мировой неопределенности.

Главная тема совещания с правительством - поддержание необходимого уровня инвестиций на фоне складывающихся непростых условий. Однако начать президент предлагает с нескольких текущих вопросов. Это в первую очередь восстановление Крымского Моста. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, необходимое финансирование выделено. Госконтракт заключен. Многое уже сделано.

"На сегодняшний день уже завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой неразрушенной стороны моста. По результатам углубленных исследований установлено, что четыре пролетные получили повреждения и деформацию. И мы должны будем их заменить на новые. Для правой разрушенной части в рекордные сроки изготовлены и поставлены 1218 тонн металлоконструкций с трех заводов по стране - это Тюмень, Воронеж, Курган. И хочу сказать, вот так быстро изготовили и доставили, хочу поблагодарить и руководителей компаний, и регионы", - доложил заместитель председателя правительства.

Запустить движение по правой стороне моста планируется уже 20 декабря. Далее строители приступят к работам по разводке пролетов левой, менее пострадавшей стороны. Трудиться будут до 30 марта, в круглосуточном режиме. Сейчас на объекте, продолжает Хуснуллин, задействовано 500 человек, привлечено 50 единиц техники, в том числе - два плавучих крана. График выдерживается, несмотря на неблагоприятную погоду и шторм.

"Большое спасибо всем кто принимает участие в этой работе", - отметил глава государства.

Интересуется Путин и тем, как проходит в стране отопительный сезон. Общий уровень готовности коммунальной инфраструктуры министр строительства и ЖКХ оценивает в 100%. Подготовлены котельные, инженерные сети. Запасы топлива полностью сформированы. Все проходит в штатном режиме.

Напряженная работа ведется и в четырех новых российских регионах. Под особым контролем - ситуация в Мариуполе, Волновахе, Энергодаре, а также в Северо-донецкой агломерации. Там, где больше всего поврежденных и разрушенных объектов.

"Там, где источники теплоснабжения были разрушены полностью или их восстановление требует значительного количества времени, поставляется блочно-модульные котельные в количестве 211 единиц. Надо сказать, что работа связана с восстановлением разрушенных объектов и строительством новых. При этом отмечаем очень высокий износ сети на этих территориях. Он гораздо выше среднего российского", - сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Говорили и о важнейшем событии для исследования высокоширотной Арктики. На воду спущено уникальное, не имеющее аналогов в мире судно. Самодвижущаяся ледовая платформа с 17 лабораториями и комфортными каютами для полярников и членов экипажа. Ученые смогут проводить сразу 50 видов исследований, что в итоге позволит перейти на круглогодичную навигацию по северному морскому пути.

Министр природных ресурсов и экологии прямо говорит: это прорыв, создана площадка, которая может стать центром мировой науки в Арктике. Россия, как известно, всегда открыта к сотрудничеству.

"Уже ровно месяц в Ледовитом океане работает экспедиция "Северный полюс-41". Дислокация - ледовая самодвижущаяся платформа. Аналогов ей нет в мире и не предвидится. Прочность корпуса такая, что платформа может на два года вмерзнуть в лед и дрейфовать. Это позволит попасть в те уголки Арктики, куда чрезвычайно сложно добраться и где вообще никто не бывал. Соответственно, мы начнем получать данные о высокоширотной Арктике", - сказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

И все же центральная тема совещания - инвестиции.

"Поддержание необходимого уровня инвестиций - одна из основных задач в любое время, а сегодня это особенно актуально, все мы понимаем", - указал российский лидер.

Текущая ситуация, говорит глава Минэкономразвития, характеризуется повышенной неопределенностью. Спрос на капиталовложения в сферах, которые ориентированы на экспорт, снижен. Сокращаются собственные средства предприятий. Бизнес демонстрирует неготовность брать на себя повышенные риски. Однако решение есть.

"Ответом на эти вызовы должно стать усиление роли государства как инвестора последней инстанции. Речь идет не только о прямых государственных вложениях, которые предусмотрены федеральными и региональными бюджетами на ближайшие годы. Они важны, но занимают только 16% в общей структуре инвестиций. Задача государства в том, чтобы обеспечить инвестпроекты инфраструктурой. И снизить неопределенность и риски для частных инвесторов", - добавил Максим Решетников, министр экономического развития.

Он, в частности, отметил необходимость сделать государственные гарантии при кредитовании безотзывными. Так, банкам не придется формировать дополнительные резервы. Важным источником поддержки инвестпроектов, по словам Решетникова, также должен оставаться Фонд национального благосостояния. В этом году приняты решения по 14 проектам на полтора триллиона рублей. Это среди прочего трассы "Москва-Казань" и "Казань-Екатеринбург", Восточный полигон "РЖД", Центральный транспортный узел в Москве, программа Фонда ЖКХ.

В ближайшее время правительство представит президенту дополненный перечень проектов. Также министр предложил закрепить за правительством право утверждать инвестпрограммы естественных монополий.

Чтобы минимизировать риски и сделать работу более эффективной, на новую финансовую модель переходит и Внешэкономбанк.

"Вот читаю здесь в пункте 3 - гарантирование государственной корпорацией развития ВЭБ минимальной доходности по части вложений кредитных организаций в фонды в размере не менее 4% годовых с отнесением части рисков на баланс кредитных организаций. А кредитные организации возрадуются?", - обратил внимание Путин.

"Это как раз инициатива по созданию фонда акционерного капитала, мы сейчас обсуждаем эту инициативу со "Сбером", ВТБ, Газпромбанком. Мы первоначально думали, что будет создан единый фонд, но потом банки предложили, чтобы эта инициатива касалась нескольких фондов. И фонд не будет со стороны "ВЭБ" наполняться денежными средствами, по крайней мере вот сейчас рабочий модель такая, а мы будем гарантировать, что в определенный момент будем выкупать обязательства этого фонда с гарантированной доходностью", - ответил глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

Речь, конечно, не о высокой доходности, зато она будет гарантирована и стабильна. Это позволит сформировать первоначальный акционерный капитал. И повысит надежность работы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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