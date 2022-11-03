Турция оценила исполнение Финляндией и Швецией условий вступления в НАТО

Для вступления в Альянс нужно согласие всех его членов

Турция не тормозит процесс приема в НАТО новых членов, однако считает, что претенденты на вступление в Североатлантический альянс сделали недостаточно. Такое заявление в четверг, 3 ноября, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам главы турецкого МИД, Анкара продолжает настаивать на исполнении Финляндией и Швецией всех принятых на себя обязательств.

Чавушоглу отметил, что "с Финляндией по вопросу приема в НАТО особых вопросов нет", однако Швеция до сих пор выполнила не все свои обязательства, вытекающие из Мадридского меморандума.

Конкретные сроки ратификации Турцией заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО глава турецкого МИД не назвал, сообщает ТАСС.

Ранее осведомленные источники рассказали, что Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на вступление в НАТО до конца 2022 года, поскольку в Анкаре считают, что Швеция сделала недостаточно для удовлетворения требований турецких властей.

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