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"Пещерная русофобия": Россия прокомментировала уничтожение памятников на Украине

21:38
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Таким действиям нет оправдания

Россия расценивает снос обелиска "Родина-мать" на Украине как проявление пещерной русофобии. Об этом заявила в четверг, 3 ноября, заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

Дипломат подчеркнула, что это также "и неуважение к собственной истории, и надругательство над памятью предков".

Хотя в рамках ЮНЕСКО отсутствует специальный механизм, который был бы призван следить за сохранностью всех памятников стран - членов организации, это не означает, что можно оставить без внимания варварские действия по разрушению памятников, отметила Довгаленко.

Заместитель постпреда напомнила, что война с памятниками на Украине идет уже не один год, но "какой-либо осмысленной реакции со стороны руководства ЮНЕСКО мы не видим", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Николаев взорвали обелиск "Родина-мать", который был установлен в память о погибших в Великой Отечественной войне. До того в Одессе неизвестные осквернили памятник российской императрице Екатерине II. Вандалы надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей.

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