Чемпион мира и Европы Жерар Пике уходит из футбола

Его последний матч состоится в субботу
Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике объявил в соцсетях о завершении карьеры.
По словам игрока, его последний матч состоится 5 ноября на каталонском стадионе "Камп Ноу". "Барселона" сыграет против "Альмерии".
35-летний Пике является воспитанником "Барселоны". Некоторое время он играл за английский "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги чемпионов. В 2008 году защитник вернулся в "Барселону". Здесь он восемь раз стал чемпионом Испании, три раза выиграл ЛЧ.
В составе сборной Испании Пике стал чемпионом мира (2010) и Европы (2012).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"