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Чемпион мира и Европы Жерар Пике уходит из футбола

22:32
  • четверг
  • 03 ноября 2022

Его последний матч состоится в субботу

Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике объявил в соцсетях о завершении карьеры.

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По словам игрока, его последний матч состоится 5 ноября на каталонском стадионе "Камп Ноу". "Барселона" сыграет против "Альмерии".

35-летний Пике является воспитанником "Барселоны". Некоторое время он играл за английский "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги чемпионов. В 2008 году защитник вернулся в "Барселону". Здесь он восемь раз стал чемпионом Испании, три раза выиграл ЛЧ.

В составе сборной Испании Пике стал чемпионом мира (2010) и Европы (2012).

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Жерар Пике
Жерар Пике
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