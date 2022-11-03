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ЕС потратил на Украину 22 млрд евро

22:00
  • четверг
  • 03 ноября 2022

В эту сумму не входит прямая военная помощь отдельных государств

В 2022 году расходы Евросоюза на оказание помощи и поддержки Украине уже достигли 22 млрд евро — 3 млрд на военную помощь и 19 млрд на гуманитарную, финансовую и экономическую. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
ЕС пообещал снабжать Украину электроэнергией

Чиновник уточнил, что в названной им сумме не учитывается прямая военная помощь от отдельных государств — членов Евросоюза, которую они отправляли Киеву.

По мнению Борреля, помощь Киеву необходимо наращивать и дальше, в том числе для того, чтобы Украина смогла пережить предстоящую зиму, сообщает ТАСС.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали рассказала, что Евросоюз выделил с начала российской специальной военной операции на Украине в общей сложности 3,1 млрд евро на поставки оружия на Украину. Чиновница уточнила, что эти средства были выделены из Европейского фонда мира. Это не исключает поставок вооружений отдельными странами Евросоюза сверх выделяемого Брюсселем финансирования.

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