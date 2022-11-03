Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам

Сумма - 195 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах страны.

Кабмин должен определить порядок осуществления этой единовременной денежной выплаты и обеспечить финансирование расходов.

"Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года", - уточняется в документе.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется".

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