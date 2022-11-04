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Россия отмечает День народного единства

10:00
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Первыми праздник встретили жители восточных регионов

В России сегодня отмечают День народного единства. Он служит напоминанием о событиях начала XVII века, которые решили судьбу нашего государства.
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4 ноября 1612 года вошло в историю как дата освобождения Москвы от польских интервентов и окончания периода Смутного времени. Подвиг совершили воины народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Первыми праздник сегодня встретили жители Дальнего Востока. В Южно-Сахалинске работают аттракционы, полевые кухни и многочисленные мастер-классы. Также есть специальный пункт приёма писем для сахалинцев, которые участвуют в спецоперации.

Во Владивостоке прошли народные гуляния и тематические концерты. В городе работают локальные площадки с художественными работами народов, проживающих в Приморье, сообщает "ТВ Центр".

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