ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье встретили самолёт с освобождёнными из украинского плена военными

10:17
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Обмен прошёл 3 ноября по формуле "107 на 107"

В подмосковном аэропорту Чкаловский встретили самолёт, в котором на родину вернулись российские военнослужащие, несколько месяцев находившиеся в украинском плену. Это один из самых массовых обменов пленными - "107 на 107", сообщает "ТВ Центр".

Многие бойцы, которых накануне выдал Киев, из Донецкой и Луганской народных республик, их ждёт лечение и реабилитация в Москве. Сразу после приземления мужчины первым делом звонят близким.

О времени, проведённом в украинском плену, рассказывают сухо. Говорят, самое тяжёлое - разлука с родными и психологическое давление. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащий, освобожденный из украинского плена
Военнослужащий, освобожденный из украинского плена
Военнослужащие РФ освобожденные из украинского плена
Военнослужащие РФ освобожденные из украинского плена
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.