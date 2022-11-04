В Подмосковье встретили самолёт с освобождёнными из украинского плена военными

Обмен прошёл 3 ноября по формуле "107 на 107"

В подмосковном аэропорту Чкаловский встретили самолёт, в котором на родину вернулись российские военнослужащие, несколько месяцев находившиеся в украинском плену. Это один из самых массовых обменов пленными - "107 на 107", сообщает "ТВ Центр".

Многие бойцы, которых накануне выдал Киев, из Донецкой и Луганской народных республик, их ждёт лечение и реабилитация в Москве. Сразу после приземления мужчины первым делом звонят близким.

О времени, проведённом в украинском плену, рассказывают сухо. Говорят, самое тяжёлое - разлука с родными и психологическое давление.

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