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Названы имена новых героев спецоперации на Украине

10:32
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Военные самоотверженно сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах мужества и героизма участников специальной военной операции. Сержант Вадим Змитревич вывел из-под миномётного обстрела российскую колонну снабжения. Грамотные действия Вадима не только сохранили жизни его подчинённых, но и позволили вовремя доставить боеприпасы на передовую и развить продвижение вглубь обороны неонацистов, сообщает "ТВ Центр".
Украинские националисты разбежались по кустам после неудачной вылазки

Артиллерийская батарея под командованием капитана Василия Тодера попала под обстрел с позиций ВСУ сразу после того, как сорвала попытку националистов атаковать один из освобождённых населённых пунктов. Василий без потерь вывел личный состав и технику из-под огня, а националисты понесли серьёзные потери.

Подразделение капитана Тимура Темирбекова целые сутки под плотным огнём сдерживало наступление украинских боевиков. Формированиям ВСУ был нанесен серьёзный урон. Наши военные уничтожили два взвода гаубиц "Акация", орудия иностранного производства и три миномётные секции.

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