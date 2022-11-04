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Космонавты с орбиты поздравили россиян с праздником

11:50
  • пятница
  • 04 ноября 2022

4 ноября вся страна отмечает День народного единства

В России отмечают День народного единства. 410 лет назад ополченцы Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Тяжёлый период Смутного времени остался позади.
Россия отмечает День народного единства

Исторические реконструкции событий тех лет сегодня можно увидеть в разных регионах страны. Первыми праздничные мероприятия стартовали на Дальнем Востоке. На кораблях и подводных лодках Тихоокеанского флота торжественно подняли государственные и военно-морские флаги.

В Южно-Сахалинске прошёл митинг-концерт "Мы вместе". На главной площади организовали полевую кухню и мастер-классы, сообщает "ТВ Центр".

Особенность этого года - возможность передать слова поддержки участникам спецоперации. Работают пункты, в которых желающие пишут и отправляют письма на фронт. В Красноярске, Воронеже, Перми и других городах активисты "Единой России" и "Молодой гвардии" вручают подарки семьям мобилизованных.

В столице развернули полторы сотни праздничных площадок. Одна из главных - на ВДНХ. Там провели патриотический флешмоб "Мы едины". С Днём народного единства москвичей поздравил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что героические страницы отечественной истории приобретают особый смысл сегодня, когда страна сражается за свой суверенитет.

Россиян поздравили и космонавты с борта Международной космической станции.

Анна Кикина: "Сегодня это наш общий праздник, ведь Россия многонациональна. На её территории проживает более 190 народов".

Дмитрий Петелин: "Исторически сила России в нашем единстве, и именно от этого зависит будущее нашей страны. С праздником, дорогие соотечественники".

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