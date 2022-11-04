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Появилось видео о воссоединении медвежьей семьи под Петербургом

12:36
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Медвежонок вернулся в семью

В Нижне-Свирском заповеднике пропавший медвежонок вернулся в семью. Об этом свидетельствуют последние кадры, полученные с видеоловушки. На них зафиксирован весь выводок, косолапые здоровые и весьма упитанные.

Впервые мать-героиню с четырьмя малышами заметили летом прошлого года. Когда же семейство видели в сентябре, медвежат было только трое, сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники заповедника уже решили, что один из них начал жить самостоятельно. А теперь они строят разные предположения о причинах его отсутствия.

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