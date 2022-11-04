ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве представили документальный фильм "Крым небесный"

11:56
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Работа над картиной продолжалась два года

Уникальные по красоте съёмки и фантастические пейзажи: в Москве состоялась премьера документального фильма Сергея Дебижева "Крым небесный".
На ММКФ презентовали документальный фильм о Сноудене

Работа над картиной длилась полтора года и велась практически на всей территории полуострова. Операторы снимали в сложных природных и погодных условиях: в туман и шторм, в горных ущельях и под водой.

Некоторые кадры для проекта были специально сделаны из космоса. Отдельные технические приёмы применялись в кинематографе впервые. Фильм имеет множество призов отечественных и международных кинофестивалей, сообщает "ТВ Центр".

"Я надеюсь, что наш фильм открывает новую страницу отечественной документалистики. И я надеюсь, что большая документалистика вернётся на большие экраны. И она будет настолько качественной и выразительной, что все мы будем по-настоящему искренне удивлены, что даже документальные фильмы можно смотреть в кинотеатрах", - отметил режиссёр картины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Премьера документального фильма "Крым небесный"
Премьера документального фильма "Крым небесный"
Зрители в кино
Зрители в кино
Премьера документального фильма "Крым небесный"
Премьера документального фильма "Крым небесный"
Премьера документального фильма "Крым небесный"
Премьера документального фильма "Крым небесный"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.