В Москве представили документальный фильм "Крым небесный"

Работа над картиной продолжалась два года

Уникальные по красоте съёмки и фантастические пейзажи: в Москве состоялась премьера документального фильма Сергея Дебижева "Крым небесный".

Работа над картиной длилась полтора года и велась практически на всей территории полуострова. Операторы снимали в сложных природных и погодных условиях: в туман и шторм, в горных ущельях и под водой.

Некоторые кадры для проекта были специально сделаны из космоса. Отдельные технические приёмы применялись в кинематографе впервые. Фильм имеет множество призов отечественных и международных кинофестивалей, сообщает "ТВ Центр".

"Я надеюсь, что наш фильм открывает новую страницу отечественной документалистики. И я надеюсь, что большая документалистика вернётся на большие экраны. И она будет настолько качественной и выразительной, что все мы будем по-настоящему искренне удивлены, что даже документальные фильмы можно смотреть в кинотеатрах", - отметил режиссёр картины.

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