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Байден снова дал повод усомниться в своём ментальном здоровье

12:21
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Президент всё забывает

Евросоюз в этом году уже потратил на Украину 22 миллиарда евро, не считая прямых поставок оружия, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. А в США продолжаются споры о размере помощи, которую республиканцы готовы предоставить Киеву в случае своей победы на промежуточных выборах.
NBC: Байден наорал на Зеленского во время разговора в июне

Шансы демократов тают на глазах, особенно на фоне новых сомнений в ментальном здоровье Джо Байдена. Президент отправился во Флориду поддержать кандидатов от Демократической партии перед промежуточными выборами. Там не обошлась без конфуза. Выступая на митинге сторонников сенатора Рика Скотта, американский лидер не смог сразу вспомнить его имя, что вызвало негодование толпы.

Все эти оплошности, из-за которых к здоровью Байдена возникает всё больше вопросов, не добавляют политических очков и самой Демпартии. А до промежуточных выборов осталось совсем чуть-чуть. При этом республиканцы продолжают давить, указывая на ошибки оппонентов.

На неделе республиканец Джим Инхов, которого уже пророчат на место главы сенатского комитета по обороне, заявил, что Киеву нужно помогать больше, а Россию дожать и уничтожить. На фоне этого американские эксперты уже говорят о том, что в Белом доме на полном серьёзе рассматривают вариант вмешательства в конфликт на Украине, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, серьёзные проблемы вскрылись в Германии, где уже начинаются остановки производства. При этом власти ничего с этим поделать не могут. Оттого рейтинг одобрения действий канцлера среди немцев продолжает падать. Согласно последним опросам более половины немцев считают, что он не справляется со своими обязанностями.

Германию, как и остальную Европу, США подталкивают к тому, чтобы ЕС ввёл санкции против Китая. На фоне антироссийских санкций, а также согласованного потолка цен на нефть, который договорились ввести страны большой семерки, подобные действия фактически лишают Евросоюз хоть каких-либо перспектив в будущем.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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