Собянин поздравил москвичей с Днём народного единства

Сегодня праздник обретает особый смысл, отметил мэр

День народного единства обретает сегодня особый смысл. Это отметил в своём поздравлении с праздником Сергей Собянин.

"Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, своё будущее. И сегодня как никогда важны единство и сплочённость", - написал мэр Москвы у себя в Telegram-канале.

Он добавил, что с давних времён столица играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают всё для победы, отметил мэр.

День народного единства отмечают в России с 4 ноября 2005 года. В 1612 году в этот день народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

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