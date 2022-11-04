ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил москвичей с Днём народного единства

10:58
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Сегодня праздник обретает особый смысл, отметил мэр

День народного единства обретает сегодня особый смысл. Это отметил в своём поздравлении с праздником Сергей Собянин.
Россия отмечает День народного единства

"Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, своё будущее. И сегодня как никогда важны единство и сплочённость", - написал мэр Москвы у себя в Telegram-канале.

Он добавил, что с давних времён столица играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают всё для победы, отметил мэр.

День народного единства отмечают в России с 4 ноября 2005 года. В 1612 году в этот день народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
День народного единства в Москве
День народного единства в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.