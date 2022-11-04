На территорию Белоруссии залетел украинский беспилотник

Его удалось принудительно посадить

На территории Белоруссии перехвачен украинский беспилотник. Об этом сообщает Погранкомитет страны.

Специалисты уже расшифровали содержащееся на карте памяти дрона видео. Судя по всему, аппарат был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств. Среди его задач было также ведения разведки и съёмки технических средств охраны украино-белорусской границы.

Беспилотник был замечен пограничным нарядом, дрон удалось принудительно посадить.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"