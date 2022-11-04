ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области

Пострадавших нет

Под обстрел ВСУ попал посёлок Октябрьский в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его информации, пострадавших в результате обстрела нет. Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях. Власти пообещали восстановить разрушенное.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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