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Андрей Титов: Недостроенный аквапарк перепрофилируют в центр соцобслуживания за счёт городского бюджета

13:20
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Началась подготовка к строительству

На месте многолетнего долгостроя в Зеленограде построят центр социального обслуживания населения. Об этом в интервью АГН "Москва" рассказал депутат Мосгордумы Андрей Титов.

Он отметил социальную направленность городского бюджета, принятого на этой неделе столичными депутатами. "Для нас, зеленоградцев, особое значение имеет проект, который решит вопрос нашего долгостроя - аквапарка, работы на котором застопорились более 10 лет назад. Перепрофилировать его в центр социального обслуживания - это хорошее решение застарелой проблемы", - сказал парламентарий.

По его словам, уже идут подготовительные работы к проектированию и строительству современного здания. В будущем центр социального обслуживания населения станет местом, где будут объединены социальные услуги и активности. В частности, там будут открыты кружки популярного проекта "Московское долголетие".

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