Кирилл Щитов: Строительство нового ФОК в Зябликово будет завершено за счёт средств бюджета Москвы

В нём будут два бассейна

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Зябликово будет завершено за счёт средств бюджета Москвы. Об этом в интервью АГН "Москва" сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. По его словам, возведение объекта закреплено в Адресной инвестиционной программе города.

"Проект, который сейчас реализуется у нас - многофункциональный, разноплановый, в нём будут два бассейна, взрослый и детский, тренажёрный зал, буфет, медблок и другие вспомогательные помещения", - сообщил парламентарий.

Щитов отметил, что городской бюджет принимался в условиях серьёзного внешнего экономического давления со стороны Запада. Приоритетом в главном финансовом документе остаются важные социальные проекты, такие как районные спорткомплексы. По мнению депутата, на них держится любительский спорт.

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