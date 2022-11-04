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Мария Киселёва: В 2023 году в Строгино завершат строительство поликлиники с травмпунктом за счёт бюджета

14:04
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Москва активно поддерживает социальную сферу

В московском районе Строгино за счёт городского бюджета уже в этом году будет завершено строительство поликлиники с травмпунктом. Об этом в интервью АГН "Москва" сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселёва.

По её информации, работы выполнены уже на две трети. Новая поликлиника на улице Твардовского сможет принимать до 750 пациентов за одну смену, на первом этаже будет развернут современный травмпункт, уточнила парламентарий.

"Новое здание будет полностью соответствовать единой концепции нового стандарта московских поликлиник: здесь продумано всё, от удобных комфортных зон ожидания до пути пациента к врачу в зависимости от его ситуации". – сказала Киселёва.

По её словам, социальная сфера остаётся важным приоритетом в бюджетной политике Москвы.

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