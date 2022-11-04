Эксперт рассказала о связи победы Нетаньяху с выборами в американский Конгресс

Новому старому премьеру всегда были ближе республиканцы

Премьер-министр Израиля Яир Лапид признаёт поражение и готов передать власть Биньямину Нетаньяху. 3 ноября вечером в стране завершился подсчёт голосов, поданных на досрочных парламентских выборах. Партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху - на первом месте, она займёт в Кнессете более четверти мест. А весь блок правых партий, объединившихся вокруг Нетаньяху, получит более половины депутатских мандатов - 65 из 120-ти.

Успеху Биньямина Нетаньяху, который уже дважды занимал пост премьера, не помешали даже многолетние судебные процессы. Его обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении властью.

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответила востоковед и политолог Елена Супонина. Она напомнила, что Нетаньяху находится в хороших отношениях с российским руководством, но, в первую очередь, премьер-министр будет отстаивать интересы Израиля и не будет разрывать связи своей страны с Западом.

При этом Супонина отметила, что в США Нетаньяху всегда были ближе республиканцы. Это важный показатель, особенно в свете предстоящих промежуточный выборов в Конгресс, сказала она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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