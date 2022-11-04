ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт рассказала о связи победы Нетаньяху с выборами в американский Конгресс

13:21
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Новому старому премьеру всегда были ближе республиканцы

Премьер-министр Израиля Яир Лапид признаёт поражение и готов передать власть Биньямину Нетаньяху. 3 ноября вечером в стране завершился подсчёт голосов, поданных на досрочных парламентских выборах. Партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху - на первом месте, она займёт в Кнессете более четверти мест. А весь блок правых партий, объединившихся вокруг Нетаньяху, получит более половины депутатских мандатов - 65 из 120-ти.

Успеху Биньямина Нетаньяху, который уже дважды занимал пост премьера, не помешали даже многолетние судебные процессы. Его обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении властью.

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответила востоковед и политолог Елена Супонина. Она напомнила, что Нетаньяху находится в хороших отношениях с российским руководством, но, в первую очередь, премьер-министр будет отстаивать интересы Израиля и не будет разрывать связи своей страны с Западом.

При этом Супонина отметила, что в США Нетаньяху всегда были ближе республиканцы. Это важный показатель, особенно в свете предстоящих промежуточный выборов в Конгресс, сказала она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.