Россия нанесла удар по военному заводу под Днепропетровском

Там производились ракетные двигатели

Российские военные высокоточным оружием поразили цеха военного предприятия в Днепропетровской области. Как сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, там производили ракетные двигатели.

Также нанесён удар по трём цехам завода "Коммунар" в Харькове, в которых изготавливались реактивные снаряды к системам залпового огня. За минувшие сутки уничтожены четыре склада боеприпасов в ДНР и Херсонской области.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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