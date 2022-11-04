Путин назвал число мобилизованных россиян

Поток добровольцев не останавливается

В России в рамках частичной мобилизации призвано 318 тысяч человек. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время общения с молодёжью в День народного единства.

По словам главы государства, это число постоянно растёт за счёт добровольцев. "Количество добровольцев - оно не сокращается. Из них 49 тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой", - сказал Путин.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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