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Путин разрешил призывать по мобилизации граждан с непогашенной судимостью

15:27
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Подписан соответствующий закон

Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.
Путин назвал число мобилизованных россиян

Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен. В частности, не подлежат призыву лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего,

Также изменился статус лиц, проходящих альтернативную гражданскую службу. В отдельных случаях, которые регулируют поправки к соответствующему закону, граждане во время мобилизации могут быть направлены для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала Вооружённых Сил.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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